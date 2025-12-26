Ремонт мог стоить около 1 миллиона рублей: у Ларисы Долиной новая проблема

Лариса Долина столкнулась с новой проблемой. Премиум-автомобиль Toyota Alphard, принадлежащий певице, попал в аварию, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ситуация с квартирой и хейт со стороны россиян — не единственное, что испортило жизнь артистке за последнее время. Два месяца назад в Строгино минивэн Долиной попал в ДТП.

По счастливому стечению обстоятельств, в результате столкновения с другим автомобилем никто не пострадал. Но зато звезде пришлось раскошелиться на дорогостоящий ремонт.

У Toyota Alphard были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. За покупку деталей и их установку Ларисе Александровне пришлось отдать около миллиона рублей. Сам автомобиль певицы стоит 16 млн. Его Долина приобрела в апреле этого года, когда жаловалась на безденежье.

Видимо, сейчас денег больше не стало. Артистка планирует через суд взыскать с покупательницы ее квартиры коммуналку за полтора года.