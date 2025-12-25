Лариса Долина готовит новый иск к Полине Лурье: известны требования певицы

Певица Лариса после решения Верховного суда собирается взыскать с покупательницы ее квартиры Полины Лурье плату за коммунальные услуги.

По данным Telegram-канала Baza, представители народной артистки готовят новый иск к Лурье с требованием компенсировать коммунальные платежи за полтора года. При этом Полина с момента покупки скандальной квартиры в Хамовниках не проживала в ней ни дня.

25 декабря Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она проживала, пока шли разбирательства, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

У представителей Лурье есть опасения, что заседание адвокаты Долиной постараются сделать закрытым. Защита покупательницы будет настаивать на полной гласности процесса, как это было в Верховном суде.

Напомним, Лариса Долина оказалась в центре скандала летом 2024 года. Она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей и перевести деньги на «безопасный счет». В марте 2025 года на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже была признана недействительной. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонили жалобы покупательницы. Лурье обратилась в Верховный суд, который 16 декабря отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности за ней.

Ранее Лариса Долина обратилась с просьбой к Полине Лурье пожить в квартире еще несколько месяцев.