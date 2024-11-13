«Рэмка очень рад»: Рузиль Минекаев с женой трогательно поздравили сына с двухлетием

Сыну актера Рузиля Минекаева Рэмилю исполнилось два года. Звезда «Слова пацана» рассказал в соцсетях, как его наследник отметил день рождения.

Рузиль и его жена Азиза устроили для Рэмиля праздник в узком семейном кругу. Для проведения торжества супруги решили отправиться в ресторан. Снимками с праздника они поделились с подписчиками.

«Устроили еще один праздник Рэмке в одном из любимых семейных ресторанов. Рядом были близкие. Я так сильно этому рада. Рэмка тоже очень рад», — написала жена актера.

Актер состоит в браке — с супругой он знаком с театрального училища. Девушка заметила его во время учебы несколько лет назад и влюбилась. Отношения пары оказались непростыми: влюбленные мирились и расставались, но, несмотря ни на что, создали семью. Именно благодаря Азизе Рузиль решился на переезд в Москву. Актер признавался, что у них не было пышной свадьбы.

Рузиль Минекаев обрел широкую славу после роли Марата в сериале «Слово пацана» о криминальных группировках Казани в 1980-х.

Ранее российский Forbes включил артиста в рейтинг «З0 до 30» в категории «Искусство». В нем были представлены самые перспективные молодые россияне.