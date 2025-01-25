«Ремиссия от диабета»: Корнелия Манго раскрыла, как материнство помогло ей снизить уровень сахара

В декабре прошлого года 38-летняя певица Корнелия Манго впервые стала мамой. Страдающая диабетом звезда «Фабрики звезд — 7» рассказала, как грудное вскармливание повлияло на болезнь.

Сахарный диабет у Манго выявили примерно 10 лет назад. Корнелия до последнего верила, что сможет победить болезнь, но потом свыклась и научилась жить с этим недугом.

Став мамой, певица решила кормить дочь грудью. Она удивилась, когда узнала, что после каждого грудного вскармливания у нее начал падать уровень сахара в крови.

Корнелия призналась, что столкнулась с гипогликемией всего лишь через четыре часа после родов. Потребность в инсулине у нее была минимальной, а иногда отсутствовала.

Певица снизила базальную дозу инсулина и дозу, которую принимает перед едой. Благодаря этому у Корнелии начал снижаться вес, чему она очень рада.

«Для меня этот период стал вторым медовым месяцем, своего рода ремиссией диабета», — рассказала певица.

Ранее Корнелия Манго призналась, что не могла забеременеть 10 лет. Причиной этому она назвала слишком густую кровь.