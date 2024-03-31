Рекордом по чистой прибыли за последние 10 лет: компания Киркорова заработал за год 195 млн рублей

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров не самым удачным образом закончил 2023 год. После участия в «голой» вечеринке певцу пришлось на время прекратить свою деятельность. Но что касается бизнеса, то тут у Примадона все в полном порядке. Так, компания Киркорова за минувший год заработала рекордную сумму, передает Kp.ru.

Фирма ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств, продемонстрировала высокий результат работы. По данным СМИ, она заработала за 2023 год 195 миллионов рублей. При этом чистая прибыль выросла до 158 миллионов рублей.

В прошлом году «Филипп Киркоров Продакшн» принесла куда менее скромный заработок. В данных для налоговой была указана цифра 57 миллионов рублей, что чуть ли не в три раза меньше нынешнего показателя.

Ранее юрист Денис Хузиахметов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что у Киркорова нет задолженностей, в том числе по штрафам. Тем не менее в отношении артиста было возбуждено административное дело о неуплате штрафа.