«Рекомендую изучить вопрос»: супруга Петросяна заявила, что у юмориста нет и не будет проблем с деторождением

В Сети продолжают обсуждать беременность и роды Татьяны Брухуновой, супруги легендарного юмориста Евгения Петросяна. Многие пользователи считают, что пожилой артист не мог зачать ребенка, однако его жена в корне с этим не согласна.

Брухунова ответила на комментарий, в котором ее и Петросяна в саркастической форме называют волшебниками. Татьяна написала, что ей непонятен такой интерес незнакомых людей к чужой жизни. Также она назвала 78-летнего юмориста здоровым мужчиной. А у таких, по словам новоиспеченной матери, не может быть проблем с деторождением хоть до 100 лет.

«Если вы в этих вопросах несведущий человек и приводите в пример дисфункцию молодого человека относительно не молодого, то рекомендую изучить вопрос перед написанием комментария», — ответила Татьяна.

Ранее юморист Николай Бандурин заявил, что часто видел жену Петросяна, но ни разу не замечал ее беременность. Точно так же можно сказать и про остальных коллег.