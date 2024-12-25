«Реклама того, сколько бы хотелось заработать»: певец Наджиев высмеял слова Прохора Шаляпина о миллионных гонорарах

Певец Игорь Наджиев прокомментировал заявление Прохора Шаляпина о гонораре в миллион рублей за корпоративы. Исполнитель хита «Ну, целуй!» засомневался в правдивости слов коллеги, но подчеркнул, что будет рад, если это действительно так.

«Можно объявлять и 100 миллионов, и миллиард, вопрос остается только в одном - кто это действительно предложит, а потом, в реальности оплатит», - Наджиев в беседе с aif.ru.

Как подчеркнул артист, желания не всегда могут быть исполнены так, как этого хотелось бы.

«Если Прохору, к которому я очень тепло отношусь, такие озвученные суммы платят на корпоративах, я могу только искренне порадоваться за него. Но я считаю, что объявление артистами своих желаемых гонораров на всеобщее обозрение — это просто реклама того, сколько бы хотелось заработать», - заключил Наджиев.

Ранее Игорь Наджиев допустил, что убийство артиста Игоря Талькова в 1991 году могла организовать Алла Пугачева. По словам музыканта, артистка «заправляла» всей эстрадой и убирала конкурентов.