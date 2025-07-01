«Регулярно проходит процедуры»: как живет объявившая об уходе со сцены Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, объявившая о завершении карьеры, уже несколько лет не выходит в свет. В беседе с «Абзацем» внук певицы Стас Пьеха рассказал, как сейчас живет ушедшая со сцены артистка.

В настоящее время 87-летняя Эдита Пьеха ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике. Певица живет в загородном доме в деревне под Санкт-Петербургом, а общается только с самыми близкими. По словам внука знаменитости, она отдыхает от концертов и занимается своим здоровьем.

«Она живет у себя в доме, мы ее навещаем еженедельно. Бабушка регулярно проходит различные профилактические процедуры и чекапы. Мы созваниваемся периодически, делимся какими-то новостями. Она, естественно, не выступает сейчас. Более 60 лет выступала без остановки. Бабушка проводит время за прогулками, смотрит телевизор, делится впечатлениями. Сейчас мама у нее гостит», — поделился Стас Пьеха.

Напомним, артистка завершила концертную деятельность в 2021 году, заявив, что устала и больше не может петь. Внук Эдиты Пьехи объяснял, что ей тяжело выходить на сцену из-за больных ног. Известно, что в 2013 году певице провели операцию на коленном суставе, заменив его на металлический.

Ранее поэт Илья Резник раскрыл подробности состояния Эдиты Пьехи: «Плохо ходит, к сожалению».