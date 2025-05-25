«Плохо ходит»: Илья Резник рассказал о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи

Илья Резник рассказал о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи. Подробности приводит mk.ru.

Артистка давно перестала появляется на светских мероприятиях, выступать на концертах и шоу. Ее внук Стас Пьеха говорил о том, что она просто устала от внимания публики. Однако ее близкий друг Резник объяснил это ее плохим самочувствием.

По словам Ильи, сейчас артистка проживает на даче под Санкт-Петербургом. Резник раскрыл, что у певицы появлются проблемы со здоровьем в соотвествии с возрастом, и ничем серьезным она не болеет. Однако он все же подчеркнул, что Эдита действительно тяжело передвигается.

«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», — объяснил поэт-песенник.

Илья резник отметил, что все новости о самочувствии артистки ему докладывает дочь Илона Броневицкая. Ранее Броневицкая признавалась, что с мамой постоянно проживает сиделка и к ней регулярно приезжают врачи.

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