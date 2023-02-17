«Регулярно изменяет»: избранник вдовы Джигарханяна Цымбалюк-Романовской выдал все тайны

Вдова Армена Джигарханяна и бывшая любовь певца Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская показала публике своего нового спутника. Артистка пришла на премьеру фильма в женственном образе с молодым симпатичным мужчиной.

Предполагаемым избранником артистки стал певец Дмитрий Нестеров. Он выступал с легендарными «Бурановскими бабушками». Парень не стеснялся в выражениях.

«Я, как человек, который находится в паре, но регулярно изменяет, могу сказать, что любовь побеждает все», – неожиданно заявил исполнитель в беседе с MK.RU.

Виталину ужаснули слова спутника. Но он поспешил оправдаться.

«Ладно, шучу: все мои измены только в песнях. Музыка и любовь — вечные темы. Об этом наша песня с Виталиной», – рассказал Дмитрий.

«Мы исполняем два дуэта. С кем у нас действительно роман, мы никогда фотографии тех людей не выкладываем в Сеть», — заявила Цымбалюк-Романовская.

При этом певец отметил, что День всех влюбленных они с Виталиной провели вместе. Артисты работали над своим треком «Вечная любовь».

«Я желаю Виталине, чтобы появился в ее жизни самый классный парень, который подарил бы ей детей, дом, пару лебедей, которые будут охранять их любовь», – высказался Нестеров.

Ранее мы писали о том, какое горе свалилось на Цымбалюк-Романовскую.