«Последняя стадия»: никто не подозревал, какое горе свалилось на Цымбалюк-Романовскую

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в свой 44-й день рождения рассказала о страшном. Она длительное время отсутствовала в публичном поле, а 8 декабря разместила печальное сообщение.

Цымбалюк-Романовская около года назад потеряла отца – у него оторвался тромб. После этого случилось еще одно потрясение.

«Мама ушла в августе — у нее была последняя стадия онкологии», — поделилась пианистка.

После семейных трагедий Цымбалюк-Романовская многое изменила в своей жизни: отказалась от публичной жизни, завела новых друзей. В праздничный день пианистка поблагодарила родителей, что они научили ее любить.

Ранее звезда прокомментировала планы экс-возлюбленного Прохора Шаляпина подать на нее в суд.