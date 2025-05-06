Актриса и ведущая Регина Тодоренко стала снимать себя с одного ракурса после слухов о беременности. Жена певца Влада Топалова продолжает хранить интригу.

Известно, что после новостей о беременности Тодоренко улетела из России. Отъезд связан с работой: актриса снимается в проекте.

Она рассказала, что съемки занимают по 16 часов, а сон по 4-5. Времени на прогулки у Регины не остается.

«Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», - поделилась Тодоренко.

В блоге Регины теперь все видео с одного ракурса и сняты снизу вверх.

О том, что Тодоренко ждет третьего ребенка, в конце апреля проговорились певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин на афтепати шоу «Маска». Инсайдеры подтвердили информацию об интересном положении знаменитости.