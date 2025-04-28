34-летняя ведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка

34-летняя актриса и ведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Вместе с певцом Владом Топаловым она воспитывает двоих сыновей Михаила и Мирослава.

О беременности Тодоренко стало известно на афтепати шоу «Маска». О том, что ведущая в положении, проговорилась певица Валерия во время речи мужа - продюсера Иосифа Пригожина. Между ними состоялся разговор о том, что за шестой сезон «столько детей разных родилось». Пригожин отметил, что Валерия на проекте дважды стала бабушкой. Певица добавила, что «Регинка трижды». Однако быстро супруги перешли на другую тему и поправились, что пока Тодоренко дважды мама. Пригожин добавил, что об остальном «потом». Диалог супругов опубликовал в соцсетях певец Жан Милимеров.

Инсайдер подтвердил сайту Super.ru, что Тодоренко беременна.

23 апреля Валерия стала второй раз бабушкой – у ее сына Арсения и невестки Лианы родился мальчик. Певица навестила девушку и опубликовала видео встречи с новорожденным. Валерия взяла малыша на руки, рядом находился муж. Они отмечали, насколько красивый малыш родился в семье.