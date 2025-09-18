Беременная Регина Тодоренко сообщила о несчастье в семье: папу увезли в реанимацию

С подругой и отцом Регины Тодоренко, которая совсем скоро станет мамой в третий раз, случилось несчастье. Близкие люди знаменитости попали в реанимацию.

О произошедшем телеведущая рассказала в своем Telegram-канале. Как пояснила Регина, сначала в реанимацию отправилась ее подруга, которая находится на 33-й неделе беременности.

В реанимации оказался и отец знаменитости — мужчина вернулся с рыбалки с дыркой в легком и с двумя сломанными ребрами.

Регина добавила, что, несмотря на все неприятности с близкими, старается держать позитив с «пятикилограммовым чудом» внутри. По словам телеведущей, ребенку уже давно пора появиться на свет, а не оставаться в животе мамы.

«В общем, держим строй, улыбаемся, дышим. Ну, а где ещё, как не у нас, всё одновременно и через одно место?», — написала Тодоренко.

Ранее Регина пожаловалась на проблемы со сном на последних сроках беременности. Звезда выразила опасение, что из-за этого от нее может съехать муж Влад Топалов.