Регина Тодоренко рассказала об опыте постельных сцен во время беременности

Несколько месяцев назад телеведущая Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Но несмотря на это, артистка продолжает поражать работоспособностью. Она участвует в съемках проектов, записывает треки и катается на коньках в шоу Первого канала «Ледниковый период». Не прекращала свою деятельность Тодоренко и во время беременности.

32-летняя Регина исполнила одну из ролей в сериале «Секреты семейной жизни», ожидая второго малыша. И именно в этом проекте девушка снялась в своей первой постельной сцене. Телеведущая поделилась, что она пыталась абстрагироваться в этот момент, но это было очень сложно. Тогда она была на раннем сроке, поэтому никто не знал о беременности. «Я говорила себе: «Сейчас ты не Регина, ты живешь ролью, ты не беременна», - поделилась Тодоренко.

По словам актрисы, в первоначальном варианте сценария не было постельных сцен, поэтому, когда Регине сообщили об изменениях, она направилась к мужу. Девушка делилась, что не знала, как отреагирует Влад Топалов, ведь одно дело, когда ты просто замужем, и другое, когда ты еще и беременна.

Однако супруг телеведущей оказался очень понимающим. Он поддержал Тодоренко и сказал, что, если она хочет добиваться чего-то в актерской карьере, то ей нужно быть готовой к подобным неожиданным изменениям в сценариях и идти до конца.

Напомним, что помимо съемок Регина еще долгое время была занята судебным разбирательством с писательницей Дариной Мишиной, с котором писала детскую книгу. Автор обвинила артистку в присвоении чужих идей и неоплаченных услугах. В ответ Тодоренко подала иск в суд, однако вчера его официально отклонили.