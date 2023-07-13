Молодая жена Константина Ивлева призналась, что поставила нити в подбородок

30-летняя супруга ведущего шоу «На ножах» Константина Ивлева Валерия Куденкова призналась, что сделала нитевой лифтинг в нижней части подбородка. Об этом сообщает журнал «The Voice».

Молодая мама следит за своей внешностью и фигурой, ведь, по словам самой Валерии, женщина должна быть сексуальной и привлекательной даже в огороде. При этом она вовсе не скрывает, что для поддержания красоты и свежести лица ей приходится посещать кабинет косметолога.

Так, жена Константина Ивлева рассказала подписчикам в соцсетях, что поставила нити в подбородок.

«Если говорить про второй подбородок, то делаю. И эффект есть. Мне нравится», – поделилась Валерия эмоциями после процедуры.

Девушка отметила, что сам процесс доставил ей небольшой дискомфорт, но эффект того стоит.

«Врать не буду, это некомфортно. Больше даже страшно, чем больно», – подчеркнула она.

Ранее Валерия Куденкова делилась своими впечатлениями после сделанной операции по уменьшению талии. Звезда соцсетей опубликовала видео из архива, где она стоит перед зеркалом в корсете.