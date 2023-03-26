Регина Тодоренко потерпела фиаско в эфире

Регина Тодоренко выступает в роли жюри в шоу «Маска» на канале НТВ. Каждый выпуск девушка придумывает образы известных героинь. Однако за образы телеведущая получает позорные оценки.

Стилист-имиджмейкер Елена Бестави отметила, что костюм цыганки Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери» потерпел фиаско. Девушка назвала его жалкой пародией.

По словам Бестави, белая атласная юбка и шаль с монетами, распущенные волосы и два браслета, не могут убедить, что перед нами цыганка. Если бы Тодоренко надела платье с расклешенной юбкой цвета как топ, то смотрелось бы интереснее.

Образ был оценен в 2 балла. Бестави посоветовала в следующий раз обращаться к специалистам.

Ранее мы писали, что офтальмологи указали Регине Тодоренко на проблему с правым глазом.