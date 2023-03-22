Офтальмологи указали 32-летней Регине Тодоренко на проблему с правым глазом

Регина Тодоренко является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться подробностями из своей жизни. Вчера супруга Влада Топалова не на шутку обеспокоила поклонников. Так, девушка сообщила, что ее сын оказался в больнице с травмой головы. Михаил прыгнул в мелкий бассейн и «заработал» большую шишку. Вот почему звездная мама незамедлительно обратилась за помощью к медицинским сотрудникам. Сегодня Регина вышла на связь и поделилась новыми подробностями не только о сыне, но и о себе.

Как выяснилось, Михаилу уже значительно лучше: у него не кружится голова, и прошла тошнота. Однако, пока Тодоренко ждала результаты его обследования, другие врачи решили заняться самой знаменитостью. О вердикте докторов возлюбленная Топалова рассказала в личном блоге.

«Оказалось, что у меня вражденный плюс правого глаза», — написала 32-летняя Регина.

После подобного заявления светская львица больше не выходила на связь.

Ранее телеведущая сообщила о посещении пластического хирурга. Эксперт вынес Тодоренко не самый позитивный вердикт: «Все плохо». Вот почему девушка была вынуждена принять важное решение о различных манипуляциях со своей внешностью. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Владимир Пресняков выразил удивление по поводу музыкальной карьеры его сына Никиты. По словам звездного отца, в детстве мальчик «не мог попасть в ноты». Полное высказывание 54-летнего мужчины читайте в этой статье.