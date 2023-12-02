«Редкостное говно»: Утяшева раскритиковала борщ, приготовленный Евгенией Медведевой

Ляйсан Утяшева является ведущей программы «Дерзкая готовка», где она готовит различные блюда вместе с приглашенными знаменитостями. Одной из приглашенных героинь стала фигуристка Евгения Медведева. Ляйсан назвала блюдо, приготовленное со спортсменкой, худшим за всю историю шоу.

Утяшева и Медведева вместе готовили борщ. Но результат оказался не совсем таким, как им хотелось бы.

«Редкостное говно получилось. Мы с ней попробовали и такие: «Нет, это плохо»», — сказала Утяшева в эфире YouTube-канала «Влобушкинъ».

Вместе с тем супруга шоумена Павла Воли отметила, что беседа с фигуристкой была для нее интересной.

Телеведущая неоднократно говорит в своих интервью о том, как важно готовить женщине для своего мужа. Нередко ее высказывания становятся предметом хейта. Сама Утяшева признается, что любовь к кулинарии у нее появилась после рождения детей. По ее словам, мужа Павла Волю сложно чем-то удивить, так как блюда его мамы очень вкусные.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала об измене своего мужа, юмориста Павла Воли. Подробности можете прочитать в этой статье.