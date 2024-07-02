«Редкость по нашим временам»: Ксения Собчак похвалила щедрость и благородство второго мужа Ренаты Литвиновой

Ведущая Ксения Собчак рассказала в своем личном Telegram-канале об уникальных качествах второго мужа Ренаты Литвиновой бизнесмена Леонида Добровского, назвав его «darling» (любимчик).

«Щедрый благородный мужчина, который оплачивает далеко не только расходы дочери - редкость по нашим временам, а из неожиданных штрихов к портрету - Добровский обожает декламировать стихи и знает на память почти всего Бродского», - считает Собчак.

По мнению журналистки, Добровский до сих пор любит Литвинову и «будет любить всегда». «В целом, могу его понять, ничего интереснее в его жизни уже не будет. Длина ног и молодость интересной жизни не заменят», - резюмировала она.

Ранее Рената Литвинова приняла участие в модном показе их с Добровским дочери Ульяны, которая последние годы увлекается дизайном одежды.

Также мы сообщали, что Рената Литвинова взволновала поклонников излишней худобой. Чтобы понять, что стоит за изменениями в весе режиссера, «Страсти» обратились к диетологу и эндокринологу Наталье Лазуренко.