«Это бывает больно»: звезда «Реальных пацанов» родила второго ребенка

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер родила второго ребенка. Соответствующую публикацию артистка разместила в своем микроблоге.

Актриса поделилась с поклонниками фото с мужем Максимом Белбородовым и новорожденным сыном.

«Ночь любви вместе с мужем. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», — подписала публикацию Бербер.

Напомним, в 2023 году в сети появились слухи о романе Бербер и Белбородова, однако артисты в комментариях лишь отшучивались. В октябре минувшего года звезда «Реальных пацанов» рассказывала, что хотела бы завести еще детей и «серьезные отношения», не упомянув в интервью своего бойфренда. Однако в ноябре артистка рассекретила помолвку с Белбородовым, а в январе 2024-го объявила о беременности.

Звезда «Реальных пацанов» уже воспитывает восьмилетнюю дочь Надежду, которую она родила от сценариста Александра Синегузова. В 2020 году стало известно о разрыве пары.

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