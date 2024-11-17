Кристина Орбакайте вслед за матерью отказалась от новогодних корпоративов в России. Подробности приводит Telegram-канал Mash. Причины: политическая ситуация, отмены и не очень тёплый приём на родине.

Артистке уже решила, что ее предстоящая зимовка в этом году пройдет в тепле, а именно в солнечной Калифорнии. По предварительным данным, Орбакайте пробудет там до конца января.

Оказалось, что певице предлагали прилететь в Россию, чтобы выступить на новогодних корпоративах. Однако дочь Аллы Пугачевой решила отказаться по некоторым причинам, включая политические и отмену. Кроме того, певица не видит смысла приезжать в страну, где она может столкнуться с неблагоприятным приемом и хейтом.

Несмотря на отказ, ранее Орбакайте уже несколько раз приезжала в Россию и даже предпринимала попытку вернуться домой, так как в США ее концертная деятельность была не такой активной. Сообщалось, что в прошлом году Кристина смогла заработать с каждого корпоратив по 4,5 миллиона рублей, а затем уехать. В этом году артистка планировала даже выступить в Кремлевском дворце бесплатно, но в последний момент все же отказалась.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте спела песни Аллы Пугачевой для богатой публики в ОАЭ.

Также сообщалось, что Юрий Лоза рассказал о проблемах Аллы Пугачевой со связками.