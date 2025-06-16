«Редко выходит из дома»: коллега Натальи Селезневой описала состояние 79-летней актрисы

Актриса Алена Яковлева описала состояние коллеги – 79-летней звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Натальи Селезневой. Она сообщила, что та редко выходит из дома и большого праздника по случаю 80-летия в Театре сатиры не планируется.

Подробности узнало издание «Абзац».

19 июня Селезневой исполнится 80 лет. Чествовать актрису в театре не собираются из-за затворнического образа жизни звезды. Алена Яковлева отметила, что Селезневу будут поздравлять индивидуально.

«Она же сейчас редко выходит из дома. Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону. Чувствует она себя по-разному. Возраст все-таки», - рассказала Яковлева.

Ей известно, что летом Селезнева часто ездит на дачу – там чувствует себя комфортнее. Не исключено, что звезда не будет отмечать юбилей в Москве, отметила Яковлева.

Проблемы со здоровьем начались у актрисы в 2021 году. Ей заменили коленный и тазобедренный суставы. Через два года актриса появилась на сцене в инвалидном кресле и не смогла встать на поклон.

Ранее Селезнева отреагировала на слухи о домогательствах режиссера Леонида Гайдая. Она рассказывала, что кинодеятель любил выпить и повеселиться, но не приставал к женщинам.