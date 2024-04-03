«Редко выходим в свет вместе»: Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем

Актриса Марина Федункив рассказала, почему редко выходит в свет с мужем-итальянцем. Звезда дала интервью порталу Teleprogramma.pro.

Известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» артистка поделилась деталями личной жизни. Три года назад она вступила в брак с итальянцем Стефано Маджи. Федункив призналась, что с самого детства мечтала о замужестве за итальянца, в то время как ее будущий муж, живя в России, был очарован русскими женщинами.

По ее словам, Стефано ценит в русских широту души и способность объединяться в радости и горе. Супруги активно учатся друг у друга, приобщаясь к лучшим чертам своих культур.

Стефано работает в Москве топ-менеджером одной из компаний, а семья живет за городом, наслаждаясь обществом кошек и собак. Несмотря на разные графики работы, они стараются уделять друг другу максимум времени, осуществляя совместные путешествия. В такие моменты Марина отключает телефон, чтобы ничто не мешало им наслаждаться пребыванием вдвоем. Она также признается, что они часто смотрят фильмы и сериалы с ее участием, ведь ее муж является ее самым преданным поклонником и критиком. Но на премьерах обычно Марина появляется одна.

«Стефано непубличный человек, мы редко выходим в свет вместе», – объясняет звезда.

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