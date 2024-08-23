«Это не пластическая операция»: Алена Апина рассказала, как избавилась от второго подбородка

Певица Алена Апина опровергла слухи о пластике лица. Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько месяцев назад Алена Апина похвасталась в соцсетях свежим и подтянутым лицом. После этого многие заподозрили знаменитость в очередной пластической операции. Напомним, в 2021 году Апина откачивала жир из живота, сделав фигуру более утонченной.

Впрочем, Апина уверяет, что сейчас никакого хирургического вмешательства не было — овал лица удалось выправить благодаря аппаратной косметологии.

«Что касается пластики, то много вопросов на эту тему появилось после того, как я разместила пост в соцсетях: показала, как избавилась от обвисшего подбородка — проблема, которая есть у каждой второй. И то, что я сделала — не пластическая операция. Это — чудеса аппаратной косметологии, когда врач-косметолог проводит процедуру с помощью специального аппарата», — рассказала она.

При этом Апина не скрывает, что раньше пользовалась услугами хирургов для перемен в фигуре.

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