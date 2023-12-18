Редко носит это украшение: Ксения Собчак похвасталась кольцом за миллиард рублей

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак известная любительница роскоши. Некоторые ее драгоценности стоят миллионы рублей. Но есть и те, которые оцениваются в миллиард. Например, кольцо с бриллиантом почти за 10 миллионов долларов, передает Kp.ru.

Журналистка похвасталась украшением в своем Telegram-канале. Она выложила фотографию руки, на одном из пальцев которой красуется кольцо с огромным бриллиантом весом 42 карата. Камень имеет форму сердца, что считается одной из самых дорогих огранок — приходится платить не только за алмаз, но и за утерянные осколки при его обработке.

Собчак редко надевает такого дорогостоящее украшение и предпочитает хранить его в сейфе. Кто сделал телеведущей такой подарок, неизвестно. Вероятно, это был один из бывших ухажеров, среди которых были и миллиардеры, как, например, Умар Джабраилов.

Ранее Собчак рассказала, как отметит Новый год. В этот раз, по ее словам, все будет по-семейному.