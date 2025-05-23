«Редко какая мать похвастается»: Елена Яковлева раскрыла особенность татуированного сына

Покрытый татуировками 32-летний сын Елены Яковлевой часто подвергается критике, однако сама актриса гордится наследником и надеется, что он обязательно реализуется в жизни. По словам звезды «Склифосовского», Денис очень порядочный человек и звонит матери дважды в день.

«Я знаю, редко какая мать похвастается, что ребенок два раза в день звонит ей и пишет. Пусть те матери, которые обсуждают какую-то другую, идеальную и правильную жизнь, добьются того же самого», - сказала Яковлева в интервью журналу «Караван историй».

Актриса также с гордостью отметила, что несмотря на покрытое татуировками лицо, Денис ведет здоровый образ жизни, «не пьет, не курит, не нюхает, не колется».

«У меня на первом плане мой ребенок, я мечтаю, чтобы он в конце концов нашел себя. Это сейчас непросто, потому что жизнь поменялась», - заключила Яковлева.

Напомним, Елена Яковлева родила сына Дениса в браке с актером Валерием Шальных. Наследник пары работает барбером, а также увлекается бодибилдингом. Его лицо и тело покрыты татуировками.

Ранее Денис Шальных признался, что перестал принимать себя и выразил готовность избавиться от татуировок на лице. Процесс сведения оказался дорогим, долгим и болезненным, поэтому сын Яковлевой передумал и сделал еще несколько новых татуировок.