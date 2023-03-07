«Редко бывает»: Стас Михайлов рассказал, почему не может общаться со своими детьми

Исполнитель самых романтичных хитов и любимец женщин Стас Михайлов рассказал о жизни и творчестве. 53-летний певец признался журналистам, что из-за напряженной работы, гастролей и бесконечных съемок страдает не только он, но и его семья.

На днях знаменитость презентовал свою капсульную коллекцию аксессуаров для дома. В беседе с Пятым каналом звезда пожаловался, что уже много лет жертвует общением с детьми ради карьеры. Это очень расстраивает артиста, но он понимает, что делает все это для того, чтобы обеспечить хорошую жизнь наследникам.

Стас рассказал, что привык зарабатывать с детства, поэтому неудивительно, что вместе с творчеством, он решил заняться предпринимательством. Из-за загруженного графика знаменитость спит всего пять-шесть часов в сутки.

«Счастье — с детьми побыть. Честно — это самое большое счастье. Посмотреть с ними фильм какой-то и все. Но так редко бывает. Очень редко… Я думаю, что у человека, который занимается чем-то — он же делает это не для себя, а делает для семьи. Конечно, ты чем-то жертвуешь ради того, чтобы чего-то добиться. Ты сидишь дома и смотришь телевизор и должно все происходить? Такого не может быть. Это моя жизнь, я так работаю всю жизнь. Всю свою жизнь», — поделился исполнитель.

Журналисты поинтересовались у певца, не боится ли он при таком темпе заработать проблемы со здоровьем. Но Стас говорит, что готов ко всему. По его мнению, он проживет столько, сколько Бог отведет. Сейчас он делает все, чтобы его большой семье было комфортно.

У артиста действительно большая семья. У певца шестеро наследников! У Михайлова и его жены Инны есть двое общих детей – Иванна и Мария, также у звезды есть сын Никита и Дочь Дарья от прошлых отношений. У его супруги также есть двое детей от предыдущего брака – Андрей и Ева.