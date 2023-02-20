«Приходится думать о том, как жить»: Стасу Михайлову мало денег в России

Певец Стас Михайлов не так часто дает интервью, в которых искренне рассуждает о своей профессии. Недавно исполнитель хита «Все для тебя» высказался на тему музыки в нашей стране и на Западе. Многим поклонникам показалось, что артист жалуется на жизнь.

В беседе с журналистом Марком Андерсеном звезда рассказал, в чем разница работы музыкантов в России и за границей.

«Песня Hotel California принесла миллиарды. В Европе живут за счет альбомов», — отметил Стас.

По мнению певца, в нашей стране с этим намного сложнее.

«Здесь все совершенно по-другому: для того, чтобы здесь стать популярным, нужно выпустить, может, пять-шесть дисков, чтобы хотя бы зайти кому-то в уши. Если ты нужен, на тебя пойдут, тогда ты заработаешь деньги. <…> Артисту здесь приходится сначала думать о том, как бы жить, чтобы съехать со съемной однокомнатной квартиры», — пожаловался Михайлов.

Исполнитель также опроверг слухи о том, что артисты в отечественном шоу-бизнесе живут роскошно. Знаменитость отметил, что их работа на самом деле очень сложная. И намекнул, что западные коллеги получают за это очень большие гонорары.

«Все говорят: артисты зажрались! Да что они зажрались-то? Это эшелон людей, которые дарят радость людям, они всю жизнь борются с какой-то историей и всегда остаются на передовой. У них всегда сложности, неприятности, их всегда ругают», — высказался знаменитость.

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