«Редкий человек»: Марина Александрова сделала неожиданное признание о Боярской

Известная российская актриса Марина Александрова публично поздравила коллегу Елизавету Боярскую с 38-летием. Об этом пишет издание The Voice со ссылкой на соцсети артистки.

«Елизавета! Таких, как ты, нужно заносить в Красную книгу. Редкий ты человек в нашем мире!», - написала Александрова.

Звезда подчеркнула, что регулярно восхищается внутренней и внешней красотой дочери Михаила Боярского. Актриса добавила, что ценит совместное времяпрепровождение и радуется каждому успеху подруги.

«Будь счастлива, мечтай и воплощай, моя петербурженка! С твоим днем!», - заключила она.

Известно, что Александрова и Боярская познакомились на съемках сериала «МУР» в 2010 году. С того момента актрисы близко дружат и регулярно публикуют совместные фотографии в соцсетях.

Ранее актер Максим Матвеев подшутил над супругой Елизаветой Боярской в день ее 38-летия.