Речи о выписке не идет: в состоянии 88-летнего Юрия Соломина произошли изменения

Актер Юрий Соломин по-прежнему остается в больнице, куда был доставлен с инсультом. Известно, что в его состоянии произошли положительные изменения, и в связи с ними его переведут в обычную палату. Однако врачи запрещают ему даже вставать с постели. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, художественному руководителю Государственного академического Малого театра России стало лучше. Его речь уже более четкая, и он даже находит силы принимать не только родственников, но и коллег, друзей. Тем не менее Соломин по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей. Ему не разрешено подниматься с кровати, и пока неизвестно, когда артист сможет покинуть больничные стены.

Известно, что медики планируют перевести Юрия Мефодьевича в обычную палату из палаты интенсивной терапии в ближайшие дни. Но даже о приблизительных датах выписки говорить пока рано.

Напомним, что плохо актеру стало 6 ноября. Он потерял сознание, когда собирался поехать на работу. В больнице ему диагностировали инсульт.

Ранее директор театра Тамара Михайлова сообщила, что левые рука и нога у Соломина заработали.