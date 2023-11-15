Директор театра сообщила об изменениях в состоянии Соломина, связанных с левой рукой и ногой
Директор театра Михайлова сообщила, что левая рука и нога у Соломина заработали.
© Freepik
У 88-летнего художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина начали действовать рука и нога, которые плохо работали после инсульта. Подробности сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Соломин остается в больнице – его состояние стабильно тяжелое. Но есть изменения.
«Левая рука и нога уже действуют. Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать», - рассказала Михайлова сайту Kp.ru.
По ее словам, ухудшения в состоянии Соломина нет. Михайлова постоянно находится с ним на связи – худрук дает рабочие распоряжения.
Напомним, инсульт у Соломина случился 6 ноября. Худрук потерял сознание на улице и упал, когда собирался ехать на работу.
Говорилось, что у него плохо работают рука и нога. Михайлова ранее отмечала, что последствия инсульта быстро не проходят.