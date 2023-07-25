Речь вялая и слишком медленная: Иван Краско впервые после госпитализации рассказал о своем состоянии

92-летний актер Иван Краско впервые после инсульта и госпитализации рассказал о своем состоянии. Он сообщил, что «лечат мощно» и примерно неделю продержат в больнице.

Подробности приводит сайт 78.ru в своем Telegram-канале. Корреспонденты издания присутствовали при телефонном разговоре сына Краско Федора с актером.

Сын поинтересовался, как чувствует себя Краско. Артист вяло и медленно произнес: «Да как сынок, хорошо! Жаловаться грех, лечат меня мощно: массаж, таблетки, еда лучше стала».

Актер сообщил, что взял радио «в этот раз» и «не скучает».

«Говорят, ещё недельку меня подержат. А так все неплохо», - поделился актер.

Недавно появилась информация, что Краско уже начал самостоятельно сидеть, обедать и общаться с врачами. Актер перенес операцию по удалению тромба. Она была сложной, но после хирургического вмешательства Краско почувствовал ранее онемевшую часть тела.

Напомним, у него случился четвертый инсульт, но на этот раз обширный. Говорилось, что после операции у него начались галлюцинации, а весь медперсонал актер называл именем своей помощницы.