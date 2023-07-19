112: актер Иван Краско начал самостоятельно сидеть после нескольких операций

92-летний актер Иван Краско начал самостоятельно сидеть после нескольких операций. Он стал обедать и общаться с персоналом.

Подробности состояния артиста сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, у Краско наблюдаются улучшения. Положительное влияние оказали несколько операций, включая удаление тромба.

Источник сообщил, что актер переведен из реанимации в палату. 20 июля его должны положить в реабилитационный корпус. Врачи начали оздоровительные процедуры.

Об операции по удалению тромба у Краско стало известно 13 июля. О хирургическом вмешательстве, проведенном в центре Алмазова, сообщила помощница актера Дарья Пашкова. По ее словам, артисту удалили тромб через сосуды – операция была сложной, но после нее Краско почувствовал ранее онемевшую часть тела.

Актер попал в больницу с четвертым инсультом, но уже обширным. В больнице артист всех называл именем своей помощницы – поэтому ей разрешили находиться в реанимации. После операции у Краско были галлюцинации.