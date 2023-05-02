«Речь шла об ампутации»: облысевшая Татьяна Васильева заговорила о страшном

76-летняя Татьяна Васильева не так часто дает интервью и делится откровениями с прессой, однако иногда все-таки решается приоткрыть завесу тайны личной жизни. На днях стало известно, что актриса посетила студию шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и там рассказала немало шокирующих вещей. В том числе она впервые призналась в трагедии, которая затронула ее семью.

Васильева никогда не скрывала, что, хоть и дорожит карьерой, дети и внуки для нее стоят на первом месте. Она делает для них все и старается, чтобы они ни в чем не нуждались. Татьяна Григорьевна даже тратит на родных большую часть своей немаленькой зарплаты – два миллиона рублей в месяц. При этом на себя она выделяет только 400 тысяч рублей и все никак не сделает операцию по пересадке волос, ведь за последние годы она практически полностью облысела.

Лере Кудрявцевой актриса призналась, что ее любовь к дочери Елизавете и сыну Филиппу не знает границ. Поэтому, когда с ее первенцем произошла трагедия, она думала, что не переживет ее. С мужчиной случилась беда, из-за которой он мог оказаться без конечностей.

«Все было очень плохо. Речь шла даже об ампутации», - поделилась Татьяна Васильева. Однако в анонсе программы не раскрыли, что же все-таки произошло с Филиппом.

Отметим, что Татьяна Васильева благодаря своим заслугам вызывает уважение многих коллег. Однако есть и те артисты, с которыми она находится не в самых хороших отношениях. Среди них Станислав Садальский, с которым Татьяна Григорьевна не хочет иметь никаких дел. Однако месяц назад скандальный актер заявил, что его партнерша по сцене жаждет примирения с ним.