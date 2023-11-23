«Речь шла не о медийности»: режиссер «Брата-3» объяснил, почему не взял в фильм Хабенского или Машкова

23 ноября в российских кинотеатрах должна была состояться премьера фильма «Брат-3». Однако она сорвалась из-за отказа Минкультуры РФ в выдаче прокатного удостоверения. Режиссер картины Валерий Переверзев объяснил, по какому принципу выбирал исполнителей главных ролей.

Главные роли в кино исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, известные по ролям Электроника и Сыроежкина в культовом советском фильме «Приключения Электроника». Режиссер объяснил, почему пригласил именно их сниматься в кино.

«В следующий свой фильм и Машкова, и Хабенского я готов буду пригласить, может быть. Но здесь речь шла не о медийности», — цитирует Переверзева News.ru.

По словам режиссера, он хотел бы снимать людей, близких по духу. Они могут играть в кино за деньги, «а могут бесплатно, если нет денег». Также он отметил, что с ними можно часами сидеть на кухне и обсуждать роль.

Режиссер категорично отказывается работать с людьми, которые не близки ему по духу. Исключение могут составить эпизодические роли. Торсуевы, отметил Переверзев, являются его близкими друзьями, а Владимир — крестный отец его младшей дочери. Режиссер назвал их «очень пластичными» артистами и «суперзвездами первого эшелона».

Выход кинокартины уже вызвал массу споров в обществе. Фильм не будет иметь отношения к кино Алексея Балабанова. Зрители раскритиковали актерскую игру в увиденных отрывках, рваный монтаж и плохие спецэффекты.

Ранее мы писали, что сын Никаса Сафронова, снявшийся в новой картине, жалеет о фильме «Брат-3» и требует убрать его имя из титров.