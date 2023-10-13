«Примитивный, пошлый и циничный»: сын Сафронова, снявшийся в новой части «Брата», высказался о фильме

Сын художника Никаса Сафронова Дмитрий снялся в новой части фильма «Брат», которая еще до премьеры наделала много шума. Дело в том, что общественность выступила с критикой картины и заявила, что ее в принципе не нужно было снимать. После завершения работы над лентой актер тоже пришел к такому же выводу. Он жалеет, что согласился на участие и требует убрать его имя из титров.

Сафронов-младший признался, что его многие отговаривали сниматься в «Брат-3». В том числе не хотел этого и его знаменитый отец. Однако Дмитрий все-таки не стал никого слушать. А когда объявили дату премьеры, он стал получать большое количество негативных отзывов, несмотря на то, что проект еще даже не вышел. Все это заставило и самого артиста взглянуть на фильм под другим углом, и теперь он понимает, почему все выступали против него.

«Народ против этой ленты, а я - из народа. Тот же Сухоруков говорит, что уровень очередной части «Брата» - примитивный, пошлый и циничный. Честно говоря, я уже и сам пожалел, что снялся в кино-эксперименте», - поделился Сафронов-младший с PROZVEZD.

Именно это, по словам актера, заставило его обратиться к продюсеру картины Юлии Переверзевой и попросить убрать его из титров. Впрочем, на премьеру Дмитрий все же собирается, так как это одно из условий контракта. Правда, он не стал обещать, что будет сидеть до конца в зале.

Ранее из-за съемок в «Брат-3» в скандальную историю попал шоумен Стас Барецкий. Его осудили за танцы на столе у Эрмитажа и нецензурную брань.