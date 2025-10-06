«Она как ребенок. Ей палец покажи — уже смеется»: Роза Сябитова высказалась о разводе Константина Ивлева

Сваха Роза Сябитова высказалась о разводе шеф-повара Константина Ивлева с молодой женой. В беседе с Teleprogramma.pro ведущая шоу «Давай поженимся!» заявила, что Валерия Куденкова просто «выросла» из этих отношений.

По мнению знаменитости, расставание является закономерным итогом для пары, в которой муж старше на 19 лет. Роза Сябитова предположила, что инициатором разрыва стала именно Валерия Куденкова, которая повзрослела в браке с телеведущим, и в какой-то момент ей захотелось чего-то нового.

«Я думаю, что Ивлев и Валерия — оба хорошие. Но она выросла. Ей хочется чего-то другого. А мужчина свою потребность удовлетворил. Им двоим терпения и сил. Пусть разведутся по-человечески, урегулируют вопрос с недвижимостью и алиментами», — высказалась сваха.

Звезда «Давай поженимся!» считает, что Константин Ивлев, как и Дмитрий Дибров, совершил ошибку, вступив в брак с «неравноценным партнером». При этом Роза Сябитова подчеркнула: в нынешнее время неравный брак стал тенденцией — мужчины предпочитают «не напрягаться» в отношениях. Однако это приводит к тому, что женщины старше остаются одинокими.

«Хотелось бы посоветовать Ивлеву и Диброву в будущем входить в брак с равноценным партнером и по возрасту, и по материальному достатку. Но у мужчин есть свое видение. С партнером, с которым они на равных, с самодостаточной женщиной — с ней сложно. Ей нужно что-то доказывать, объяснять. Она будет защищать свои границы. А молодая девочка, она — как ребенок. Ей палец покажи — уже смеется», — заявила Роза Сябитова.

Телеведущая отметила, что в случае Константина Ивлева «стоит переживать разве что за детей», на глазах которых расстаются родители. Вместе с тем Роза Сябитова добавила: в современных реалиях это не станет «трагедией».

«У нас уже целое поколение выросло с разведенными родителями, и для них это психологически не такой стресс», — заключила ведущая «Давай поженимся!».

Напомним, 5 октября супруга 51-летнего Контантина Ивлева объявила о разводе с шеф-поваром после четырех лет брака. Валерия Куденкова не стала раскрывать причины разрыва, но отметила, что они «остались в хороших отношениях».

