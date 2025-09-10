«Речь не идет о высокомерии»: Аллегрова объяснила, почему отказывается от общения с журналистами

Ирина Аллегрова заявила, что не общается с журналистами не из-за высокомерия. Слова певицы передает Mash.

В последние годы Аллегрова редко приходит на мероприятия и общается с прессой. По словам певицы, причиной ее поведения является не высокомерие, а нежелание распространять фейковые новости. Знаменитость убеждена, что на сегодняшний день этика журналистов оставляет желать лучшего — большинство новостей придуманы ими самостоятельно. Именно поэтому Аллегрова порой впадает в ступор, когда читает заметки о себе.

«Факты, профессиональная этика журналиста мало кого при этом интересуют — интересует только число людей, которые новость прочтут! В итоге начинает работать принцип: «Если нет интересной новости, придумай ее сам!». И придумывают ведь! Пишут иногда такое, от чего просто впадаешь в ступор. В результате у бедного зрителя на ушах повисает огромное количество несусветной лапши!» — высказалась знаменитость.

По словам Аллегровой, она понимает молодых артистов, которым важно упоминание в СМИ. Сама же певица утверждает, что погоня за пиаром ей не интересна.

«Флер скандала здесь только в плюс — каждое упоминание в медиа капитализируется. Но при чём здесь я? Мне кажется, многими годами своей профессиональной карьеры я уже заслужила право в эту мутную игру не играть», — заявила она.

Певица отметила, что дала интервью впервые за 10 лет по просьбе Игоря Крутого. Перед этим Аллегрова тщательно ознакомилась с журналистом, с которым ей предстояла беседа.

