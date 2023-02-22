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15:19, 22 февраля 2023
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Речь нарушена: Дмитрий Шепелев ошарашил признанием о здоровье

40-летний ведущий Дмитрий Шепелев начал странно разговаривать после установки элайнеров.

Речь нарушена: Дмитрий Шепелев ошарашил признанием о здоровье

Фото: Starface.ru

40-летний телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал видео в соцсетях, на котором странно разговаривал. Впрочем, сам шоумен дал ответ, что произошло.

Оказалось, Шепелев установил на зубы элайнеры – прозрачные капы для осветления эмали.

«Еще не привык к этим штукам на зубах, иногда странно разговариваю особенно утром и под конец дня. Немножко загадочно», - сказал Шепелев, кривляясь на камеру.

Ранее Шепелеву предрекали завершение карьеры из-за «проклятия» певицы Жанны Фриске. Говорилось, что он расплачивается за плохие отношения с семьей покойной.

Напомним, певица умерла от рака головного мозга в 2015 году. Опеку над сыном получил Шепелев. Родственники Фриске жаловались, что им не дают видеться с ребенком.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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