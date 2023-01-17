Дан последний шанс на спасение: Дмитрий Шепелев попал под «проклятие» Жанны Фриске

Смерть певицы Жанны Фриске несколько лет назад потрясла и ее поклонников, и родных. У артистки остался сын Платон, воспитанием которого занялся его отец Дмитрий Шепелев. Однако родители покойной Фриске так и не смогли найти общего языка с бывшим возлюбленным дочери, и телеведущий до сих пор запрещает родственникам Жанны видеться с ребенком.

За семь лет имя Дмитрия Шепелева фигурировало во многих скандалах вокруг смерти экс-солистки «Блестящих». Но несмотря на критику со стороны общества, он решил все-таки вернуться в ТВ-эфир. Публика ожидаемо встретила его не очень радушно.

Продюсер Сергей Лавров в беседе с BLITZ+ заявил, что Шепелев до сих пор расплачивается за свои плохие отношения с семьей покойной возлюбленной. Это своего рода «проклятие Жанны Фриске», которое теперь преследует его по пятам. При этом, по словам Лаврова, спасти карьеру Дмитрия еще можно. Для этого ему нужно помириться с родственниками со стороны мамы Платона и дать мальчику видеться с ними.

Сергей Лавров подчеркнул, что Шепелев неплохой ведущий, и все его проблемы пока решаемы. Вся его карьера сейчас рушится из-за сентиментальности людей, которые не могут простить телеведущему скандалы, считает продюсер.

«Люди у нас сентиментальные, не простили ему, что ребенку Фриске он не дает видеться с дедушкой. И в прессе желтой говорили, что последние снимки с Жанной за деньги сливал сам Шепелев. Его кандидатуру не очень народ любит, не прощает того, что крутилось вокруг имени Фриске», - заключил Лавров.

Ранее стало известно, какие подарки Дмитрий Шепелев вручил на день рождения своей падчерице.