«Нарушает авторские права»: Газманов обратился к Урганту из-за переделанной на израильский лад песни «Москва»

Певец Олег Газманов отреагировал на исполнение шоуменом Иваном Ургантом переделанной песни «Москва» в Израиле. Музыкант заявил, что ведущий нарушил авторские права и спел противозаконно.

Газманов вышел на связь в соцсетях. Певец признался, что журналисты, поклонники и подписчики засыпали его вопросами о том, почему Ургант исполнил его песню в Израиле с переработанными словами. Газманов случайно назвал шоумена иноагентом, хотя он пока не включен в соответствующий перечень.

«Иван меня просто огорчил. Такой талантливый человек, с юмором. В прекрасной передаче с высоким рейтингом. Я сам там участвовал. Он, иноагент в Израиле, пытается серьезно петь песню «Москва» на еврейском языке с перечислением израильских городов. Серьезно у него это не получается. Это выглядит карикатурно, как какой-то стендап. Да и спел он плохо, это не его жанр. Поэтому грустно, что так случилось. Более того, он нарушает мои авторские права, поет эту песню противозаконно. Тем более в Израиле многие знают и любят песню «Москва» в моем исполнении», - поделился Газманов.

Артист отмечает талант Урганта, но в данной ситуации признается, что разочарован.

«Не ожидал, что талант можно так неуместно использовать», - написал певец.

Ранее поступок Урганта осудил глава ФПБК Виталий Бородин. Он считает, что ведущий показал себя «как типичный представитель Запада».