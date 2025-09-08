Речь идет о миллионах: какой недвижимостью владеет певица Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс накопила долг за ЖКУ на сумму, превышающую полмиллиона. Артистка более 8 лет не оплачивает услуги в московской квартире в историческом доме на Мясницкой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, последний раз певица оплачивала коммунальные услуги в 150-метровой квартире в июне 2017 года. Сейчас ее долг достиг 515 937 рублей.

Знаменитость приобрела недвижимость в конце 1990-х. Сегодня такая квартира оценивается в 110 миллионов. Дом был построен в начале ХХ века по заказу Строгановского училища и использовался как доходный. В мае 2024 года его признали объектом культурного наследия РФ.

Также певица является собственницей особняка в подмосковной деревне Подушкино, который оценивается в 300 миллионов.

На данный момент представители Лады не комментировали новость о долгах.

