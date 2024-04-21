«Ребята, я здорова»: Любовь Успенская выступила с заявлением после слухов о проблемах с сердцем

Певица Любовь Успенская накануне посетила церемонию вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» и прокомментировала сообщения о своей недавней госпитализации. Исполнительница хита «Кабриолет» опровергла слухи о проблемах со здоровьем, подчеркнув, что информация о том, что она лежала в больнице, — это фейк. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Ребята, я здорова, это просто фейк, я не была в госпитале. Я вчера участвовала в проекте „Голос“, поэтому это самое лучшее доказательство, что я здорова. И всем вам этого желаю», — заявила Любовь Успенская.

Напомним, 19 апреля в ряде Telegram-каналов распространилась информация об ухудшении самочувствия Любови Успенской. Как сообщалось, певице потребовалась медицинская помощь, поскольку артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.

Впоследствии представители Любови Успенской опровергли слухи о проблемах со здоровьем у артистки. Так, ее помощник Константин назвал распространившиеся сообщения «фейком». Кроме того, директор Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг информацию об проблемах со здоровьем артистки.

Затем и сама исполнительница хита «Кабриолет» впервые вышла на сцену после слухов о своем плохом самочувствии. В эфире нового выпуска шоу «Голос» Любовь Успенская выступила на сцене с подопечными певицы Юлии Zivert. Артистка исполнила песню «Еще минута».

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская получила российское гражданство.