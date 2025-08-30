«Ребята выросли за это лето»: Полина Диброва высказалась о детях после скандала с разводом

Полина Диброва отказалась говорить о том, как ее дети восприняли предстоящий развод родителей. Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва в личном блоге призналась, что сыновья за лето очень повзрослели.

«Много вопросов, как я преподнесла наше расставание детям. Вам действительно интересно?» — поинтересовалась у подписчиков Полина.

Однако, вместо ответа на вопрос она предпочла поведать о том, что наследники полностью готовы к школе.

Полина последние недели августа провела с сыновьями на отдыхе в Турции. Модель часто публиковала короткие видеоролики, на которых ее дети выглядели довольными и счастливыми.

«Наши каникулы подошли к концу. Полная готовность к школе: книги прочитаны, заряд лета и солнца получен. Ребята выросли за это лето как никогда», — заверила Полина.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы познакомились в 2007 году на одном из конкурсов красоты. Пара прожила в браке 16 лет, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Они воспитывают троих детей.

29 июля адвокаты семьи Дибровых заявили о разводе пары. Расставание якобы связано с изменами Полины. Ее новым возлюбленным оказался друг семьи, миллиардер Роман Товстик.

Ранее 36-летняя Полина пожаловалась на давление, которое на нее оказывают из-за предстоящего развода и новой любви. По ее словам, скандал, разгоревшийся после слухов об ее изменах с 50-летним Товстиком, был создан искусственно.