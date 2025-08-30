«Ребята выросли за это лето»: Полина Диброва высказалась о детях после скандала с разводом
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Полина Диброва отказалась говорить о том, как ее дети восприняли предстоящий развод родителей. Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва в личном блоге призналась, что сыновья за лето очень повзрослели.
«Много вопросов, как я преподнесла наше расставание детям. Вам действительно интересно?» — поинтересовалась у подписчиков Полина.
Однако, вместо ответа на вопрос она предпочла поведать о том, что наследники полностью готовы к школе.
Полина последние недели августа провела с сыновьями на отдыхе в Турции. Модель часто публиковала короткие видеоролики, на которых ее дети выглядели довольными и счастливыми.
«Наши каникулы подошли к концу. Полная готовность к школе: книги прочитаны, заряд лета и солнца получен. Ребята выросли за это лето как никогда», — заверила Полина.
Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы познакомились в 2007 году на одном из конкурсов красоты. Пара прожила в браке 16 лет, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Они воспитывают троих детей.
29 июля адвокаты семьи Дибровых заявили о разводе пары. Расставание якобы связано с изменами Полины. Ее новым возлюбленным оказался друг семьи, миллиардер Роман Товстик.
Ранее 36-летняя Полина пожаловалась на давление, которое на нее оказывают из-за предстоящего развода и новой любви. По ее словам, скандал, разгоревшийся после слухов об ее изменах с 50-летним Товстиком, был создан искусственно.