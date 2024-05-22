«Ребят, это все просто заоблачно»: как уехавший в США внук Пугачевой отметил 33-летие

Уехавший в США певец Никита Пресняков накануне отпраздновал свое 33-летие. Сын Кристины Орбакайте рассказал в социальных сетях, как отметил день рождения.

Пресняков-младший решил провести день рождения в парке аттракционов, куда он пришел с женой Аленой и близкими друзьями, с которыми он посещает различные вечеринки. Никита прокатился на американских горках и получил незабываемые ощущения.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, Никита кричит от страха и удовольствия.

«Ребят, это все просто заоблачно… за гранью восприятия», — написал именинник.

23 мая внук Аллы Пугачевой выступит с концертом 33 Birthday Party на вечеринке «Ночь хитов нулевых» в The Guild Theatre в Сан-Франциско. Примечательно, что музыкант планирует исполнить там хиты 2000-х: песни Валерия Меладзе, Леонида Агутина, групп «Сплин», «Отпетые Мошенники», «Альянс», «Смысловые Галлюцинации» и других артистов.

Звездный наследник пошел по стопам родителей и стал заниматься творчеством. Никита Пресняков основал свою рок-группу MULTIVERSE, солистом которой является с 2015 года. В сентябре 2022 года певец улетел из России и с тех пор живет в США вместе с супругой, моделью Аленой Красновой, на которой женился в 2017 году.

Ранее певец Владимир Пресняков публично обратился к сыну Никите в день его 33-летия. Исполнитель хита «У тебя есть я» поздравил наследника с днем рождения в личном блоге и признался, что не считает себя идеальным отцом.