Ребенок умирал на руках у родителей: трагедия режиссера Юрия Мороза и его жены Виктории Исаковой

14 июля после продолжительной болезни ушел из жизни режиссер сериала «Каменская» Юрий Мороз. Со своей второй женой Викторией Исаковой он прожил более 20 лет, и за это время они вместе прошли через тяжелые испытания. О том, как актриса спасла супруга после гибели жены, и об общей трагедии пары рассказывает Woman.ru.

Юрий Мороз встретил Викторию Исакову в один самых тяжелых периодов в жизни — он потерял первую жену Марину Левтову. 40-летняя актриса погибла в страшной аварии, заслонив собой дочь Дарью. Спустя годы после трагедии режиссер вспоминал: «Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему. <…> Нужно просто придумать смысл, чтобы жить. Для меня это была Даша».

После смерти супруги актер долго не мог прийти в себя, но через два года неожиданно встретил новую любовь. Виктория Исакова помогла возлюбленному вернуться к жизни, поскольку как никто понимала его боль. За несколько лет до знакомства с Юрием Морозом артистка потеряла молодого человека — его сбила машина. Залечив друг другу раны, пара поженилась в 2003 году, но их ждала новая и на этот раз общая трагедия.

Вскоре после свадьбы у Юрия Мороза и Виктории Исаковой родилась дочь, которую назвали Мариной в честь погибшей жены режиссера. Но в возрасте трех месяцев малышка внезапно скончалась. Как оказалось, у ребенка было редкое генетическое заболевание, но предпринимать что-либо было уже поздно. Девочка фактически умерла на руках у родителей.

«Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда: ни уход первой жены Марины, ни смерть Маруси», — признавался убитый горем Юрий Мороз.

Пережив утрату, супруги решили снова дать себе шанс стать родителями, и в 2015 году у них родилась дочь Варвара. Юрий Мороз вспоминал: «Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал». Семейное счастье продлилось еще 10 лет. 14 июля артист скончался в возрасте 68 лет от рака поджелудочной железы.

Ранее Юрий Мороз рассказал о смерти новорожденной дочери: «Пережить такое практически невозможно».