«Сердцем я не приму это никогда»: Юрий Мороз о смерти новорожденной дочери

Терять близких людей очень тяжело. Об этом не понаслышке знает режиссёр Юрий Мороз. В 2000 году погибла его первая жена Марина Левтова, разбившись на снегоходе. Затем, спустя время, мужчина начал новую жизнь с Викторией Исаковой. У пары родилась дочь Марина, но жизнь ее была короткой: спустя 3 месяца малышка скончалась от редкого генетического заболевания. В своём новом интервью для передачи «Судьба человека» Мороз впервые рассказал об этой трагедии.

Со слезами на глазах Юрий вспоминал то время, когда ребёнок умирал у него на руках. Режиссёр признался, что ему до сих пор сложно поверить в произошедшее. «Пережить такое практически невозможно. Тут я отдаю должное немецкой медицине. Они сказали: "Знаете, вы можете эту девочку оставить и уехать. Но мы советуем быть с ней". Специалисты объясняли, как это время нужно проводить, сколько осталось до ее ухода. И этот ребёнок уходил, будто засыпая у тебя на руках», – поделился болью Мороз.

Мужчина добавил, что все эти годы они вместе с женой поддерживали друг друга и не теряли надежду на чудо. И чудо произошло: в 2015 году Виктория родила долгожданную дочь, которую назвали Варварой. По словам Юрия, перед этим событием они с супругой сдали необходимые анализы и тесты на генетическую совместимость. Все это позволило паре убедиться, что ребёнок здоров и никакой угрозы нет.