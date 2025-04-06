«Ребенок умер через семь дней»: в семье Филиппа Киркорова произошла еще одна трагедия

В семье Филиппа Киркорова, переживающего смерть отца, была еще одна трагедия. Выяснилось, что младшая сестра певца умерла всего через семь дней после рождения. Об этом Бедрос Киркоров еще при жизни рассказал в одном из ток-шоу, передает Kp.ru.

В 1997 году Бедрос Киркоров женился во второй раз спустя три года после смерти первой супруги. В браке с Людмилой Смирновой у артиста в 2002 году родилась дочь Ксения, которую назвали в честь святой Ксении Петербургской. Однако младшая сестра Филиппа Киркорова появилась на свет недоношенной и прожила всего семь дней из-за халатности врачей. Семья тяжело переживала эту потерю, и лишь через несколько лет отец певца смог рассказать о трагедии в эфире одного из ток-шоу.

«Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей. <…> Не уследили», — делился Бедрос Киркоров.

Напомним, 18 марта 2025 года отец Филиппа Киркорова ушел из жизни, ему было 92 года. Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Исполнитель хита «Жестокая любовь» признается: трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству. По словам певца, его всегда «учили» выходить к зрителям, несмотря ни на что — так поступают настоящие артисты.

Ранее сообщалось о том, что близкие Филиппа Киркорова бьют тревогу из-за состояния певца после смерти отца.