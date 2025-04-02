Отказывается от еды: близкие Филиппа Киркорова бьют тревогу из-за состояния певца после смерти отца

Близкие певца Филиппа Киркорова поделились своими переживаниями из-за его состояния. В конце марта артист похоронил отца, и ему до сих пор тяжело возвращаться к привычной жизни. Помощница исполнителя Людмила Дороднова призналась — он почти ничего не ест, поэтому сильно похудел.

По словам Людмилы, тарелки с едой остаются нетронутыми. И если раньше атмосфера в доме Филиппа была веселой, то теперь все погрузились в тишину. О том, что певец не ест, рассказала и его крестная Ольга Новожилова. Она отметила, что он до сих пор сильно переживает, так как Бедрос был для него всем.

«Филипп похудел, осунулся. Видно, что ему тяжело», - поделилась помощница Киркорова в беседе с RuNews24.ru.

Отметим, что на публике певец старается сохранять лицо и не показывать свое горе. Недавно он даже решил впервые после похорон выйти в свет. Филипп появился на премьере фильма «Батя 2» в столичном кинотеатре «Октябрь». И хоть с прессой он не разговаривал в этот день, но ради фото вышел на красную дорожку.

Ранее Филипп Киркоров снялся в новом реалити-шоу.